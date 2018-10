Jovens Cristãos da Madeira assinalam 43 anos de actividade

Os Jovens Cristãos da Madeira comemoram o 44.º aniversário da fundação do movimento. A data será assinalada entre os dias 21 e 22 de Outubro, sob o tema ‘Jovem em Missão’.

Para o primeiro dia de actividades festivas, está marcada uma vigília na Paróquia do Monte, às 20 horas. No domingo, dia 21 de Outubro, a manhã será preenchida com várias temáticas, desde violência no namoro, droga na juventude, trabalho do acólito e escuteiros, estando o encerramento marcado para as 16 horas. Actividades direccionadas aos grupos de jovens paroquiais da região.

‘Adesão e Compromisso’ tem sido o lema deste movimento ao longo de 43 anos, e que continua a ser necessário numa sociedade carente de valores e de coragem para “assumir compromissos que dignifiquem o ser humano e aqui em concreto os nossos jovens”, salienta o movimento.