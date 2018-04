José Manuel Rodrigues defende Rui Barreto como futuro líder do CDS/PP-Madeira

É uma declaração directa de apoio a Rui Barreto que tem um peso especial pois vem do antigo líder do CDS/PP-Madeira, José Manuel Rodrigues.

O actual deputado e ex-líder dos centristas na Madeira, José Manuel Rodrigues, na sua habitual crónica que é publicada aos sábados na edição em papel do DIÁRIO, escreve hoje sobre 2019, “um ano de muitos e decisivos acontecimentos em Portugal e na Europa e será, também, um ano marcante para o futuro da Madeira”.

Por isso, “convicto que pela primeira vez na história da Democracia e da Autonomia, não haverá maioria absoluta de um só partido nas eleições regionais”, diz que “isso é uma oportunidade única para mudar a Política na nossa terra”.

Neste sentido, diz que as decisões começam já este ano com vários Congressos partidários e deixa um ponto muito claro: “Temos que reunir os melhores, os do passado e os do presente, em torno de um líder com futuro como o Rui Barreto”.

Muito mais escreve José Manuel Rodrigues, cuja crónica pode ler aqui.

Recorde-se que o CDS/PP-Madeira é liderado actualmente por António Lopes da Fonseca.