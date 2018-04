José Cid anima amanhã Dia do Trabalhador na Madeira

O Governo Regional preparou um programa recheado de iniciativas para o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, que se celebra amanhã. O ponto alto das comemorações acontece, pelas 19 horas, com o concerto de José Cid, juntamente com a Orquestra de Bandolins da Madeira, que se realiza no Cais 8, na Praça do Povo.

Segue o programa na íntegra:

12h30 – Homenagem ao trabalhador madeirense - Deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense - Avenida Sá Carneiro

• Com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Actividades promovidas por associações desportivas:

09h00 às 13h00 – Torneio de Futebol ‘Professor Eleutério d’Aguiar – Edição 2018 – Comemorativo do seu 93º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio

09h15 às 10h30 – Prova de Atletismo ‘Madeira a Correr’ – XXI Grande Prémio 1º de Maio – Associação de Atletismo da R.A.M, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, com partida junto à Igreja, na Estrada Regional 104

• Com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, pelas 10h30 para a entrega de prémios

10h00 às 17h30 – Provas de Motocross ‘Dia do Trabalhador’ - Associação de Motociclismo da Madeira e a ter lugar na pista das Carreiras

• Com a presença do Director Regional do Trabalho e Acção Inspectiva – Savino Correia às 17h30 para a entrega de prémios.

10h00 às 18h00 – Abertura da Zona de Lazer do Montado do Pereiro

16h00 às 17h30 – Transmissão de um filme ao ar livre – ‘Tempos Modernos’ – Charlie Chaplin - Cais 8, Praça do Povo – parceria com Madeira Film Festival

19h00 - Concerto comemorativo - José Cid e Orquestra de Bandolins da Madeira – Cais 8, Junto à Praça do Povo

• Com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.