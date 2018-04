Jardim Botânico da Madeira “tem vindo a sofrer intervenções e está muito mais valorizado”

Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, disse que, desde 2016, o Jardim Botânico da Madeira “tem vindo a sofrer intervenções, está muito mais valorizado e o número de visitantes também tem aumentado”.

“Durante muitos anos recebemos cerca de 300 mil visitantes e no ano passado, em 2017, tivemos quase 4 mil visitantes”, estimou.

A governante revelou que foram “recuperados lagos, demolida uma estufa, que estava muito degradada no portão norte para dar lugar a um jardim de camélias portuguesas, a colecção de rosas da entrada do jardim também foi valorizada e há um veículo eléctrico para pessoas com mobilidade reduzida”.

“Queria também referir que foi lançado hoje um mapa do Jardim Botânico que é vendido na recepção, que era uma coisa que os visitantes pediam”, adiantou, no dia do 58.º aniversário do Jardim Botânico da Madeira.

Susana Prada revelou que a zona afectada dos incêndios já foi recuperada, “incluindo o talude até à levada”. A secretária disse ainda que em relação à escarpa, esta “tem que ter plantas que segurem o terreno e que sejam pouco combustíveis”.