Jaime Moniz assinala Dia de Portugal com conversa interactiva com os EUA

O Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) promove, na próxima sexta feira (dia 8 de Junho), pelas 17h30, uma sessão de videoconferência com uma instituição escolar norte-americana, a ‘Eastside Highschool’, de New Jersey.

A sessão, cujo objectivo é assinalar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, através de um diálogo interactivo com estudantes de Língua Portuguesa no referido liceu americano, contará com a presença do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

Durante a sessão, será projectado um vídeo sobre a ESJM, da autoria dos alunos do Curso Profissional de Artes e Multimédia, premiado no Concurso Grande Ideia, do suplemento ‘Ponto e Vírgula’.