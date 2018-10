Já começou a 2.ª Marcha do Orgulho LGBTI do Funchal

Já estão reunidos na Praça do Município alguns dos participantes que vão aderir à 2.ª Marcha do Orgulho LGBTI (Lébiscas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexo) do Funchal, organizada pelo núcleo regional da Rede Ex Aequo.

Neste momento estão menos pessoas do que no ano passado (apenas algumas dezenas), mas parece que em 2017 o evento (que chegou a juntar mais 300 pessoas em favor da causa LGBTI na 1.ª edição do Funchal Pride) também começou ‘morninho’.

“Ainda é cedo para tirarmos conclusões e as pessoas vão chegar. No ano passado fomos muitos e este ano vamos ser mais de certeza”, referiu Emanuel Caires, coordenador do núcleo LGBTI Funchal em delcarações ao DIÁRIO.

Este ano, a iniciativa tem como mote ‘TRANSpor Preconceitos’, em favor dos direitos da população ‘trans’.

O objectivo da marcha é “trazer para a rua” os temas da homossexualidade, bissexualidade e transsexualidade para que “as pessoas reflictam sobre isso”.