Ireneu Barreto elogia papel da UIP no combate ao populismo e xenofobia

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, recebeu esta noite, no Palácio de São Lourenço, os membros do Comité Director do Grupo Geopolítico dos 12+ da União Interparlamentar (UIP) e destacou o “papel importante” deste órgão “no combate ao populismo, à xenofobia e ao egocentrismo que vêm aumentando em todo o mundo”.

“A UIP simboliza a luta histórica por um mundo melhor, por leis justas e por uma distribuição mais equitativa dos recursos, com a esperança de que, desse modo, possamos deixar para as futuras gerações um mundo digno de nele se viver”, referiu o juiz conselheiro madeirense.

A reunião do Comité Director do Grupo Geopolítico dos 12+ (Doze Mais) da União Interparlamentar, que é presidido pelo deputado Duarte Pacheco, realiza-se amanhã na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O Grupo dos 12+, onde Portugal se insere, é um órgão de coordenação que reúne 47 grupos nacionais no seio da União Interparlamentar, cujos parlamentos são baseados em democracias multipartidárias e outros princípios democráticos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.