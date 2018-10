Irão vem tirar fundos europeus à Madeira

Empresários do Médio Oriente, com produtos tecnológicos de viabilidade por comprovar, especializam-se no aproveitamento dos fundos comunitários. Governo Regional já tomou medidas que travam projectos semelhantes. É esta a investigação do jornalista Miguel Fernandes Luís que faz manchete na edição deste domingo do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa ilustra a incúria de turistas que arriscam a vida para tirar uma foto do espectáculo das ondas após a passagem do furacão ‘Leslie’. “Ondas causam feridos e estragos” é o título que acompanha a imagem registada pelo jornalista Victor Hugo. A Região escapou felizmente ao furacão ‘Leslie’ que se desviou à última hora e passou ao largo do arquipélago, embora fazendo sentir os seus efeitos sobretudo ao nível da ondulação, conforme conta o jornalista Orlando Drumond em duas páginas de reportagem.

“Governo faz justiça à Saúde e Educação” é outro dos destaques da capa. Isto porque “enfermeiros especialistas recebem suplemento já este mês”, como revela a jornalista Ana Luísa Correia e também porque os professores vêem aprovada a reposição do tempo de serviço e descongelamento da carreira, como relata a jornalista Maria Catarina Nunes.

“Madeira terá em 2019 dois lares para doentes com Alzheimer” é outro dos assuntos de capa, que traduz uma das novidades de um trabalho especial de três páginas da jornalista Érica Franco sobre os cuidadores informais.

Finalmente, saiba ainda que os partidos querem Regionais em Outubro, como conclui o jornalista Roberto Ferreira, depois de ter ouvido os dirigentes políticos na rubrica semanal dos domingos, ‘Observatório’.

