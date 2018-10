IPMA prolonga aviso de chuva forte para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para as ilhas da Madeira e Porto Santo devido à chuva.

As previsões do IPMA apontam para períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada, entre as 21 horas de hoje e até às 21 horas de amanhã.

Recorde-se que o aviso anterior vigorava apenas até às 9 horas desta segunda-feira.

A Capitania emitiu também um aviso devido à má visibilidade marítima, em vigor até as 7 horas de amanhã, recomendando que embarcações permaneçam nos portos.