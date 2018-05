Intervenção artística no edifício da Junta de Freguesia do Porto Santo

O projecto ‘Ler da Rua’ nasceu no âmbito de um mestrado de Gestão Cultural 2017, da Universidade da Madeira, com o objectivo de promover a literatura, através de uma intervenção que visava pintar textos com ilustração gráfica, relacionados com os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Depois de seleccionados os textos, escritos por locais ou ligados aos concelhos, foram convidados vários artistas também com fortes ligações aos locais a intervir.

Os trabalhos tiveram o apoio do executivo da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, da APRAM, dedicação dos artistas locais Vera Menezes e Francisco Velosa e ainda de Vítor Ornelas. No mural pintado na Junta de Freguesia, a tónica foi a ligação da literatura, com a música de Max e letra de Teodoro Silva, dando especial atenção à Comemoração do 600.º aniversário do descobrimento do Porto Santo. Um trabalho que pode ser visto por toda a população.