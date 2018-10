Instituto de Florestas estranha protesto dos vigilantes da natureza

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) regista com surpresa a tomada de posição de um grupo de Vigilantes da Natureza, que se manifestou, esta tarde, junto ao Edifício do Governo Regional, no âmbito da greve nacional decretada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STRPSSRA).

A estranheza do IFCN fundamenta-se “na total abertura do Governo Regional e da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais que, desde o primeiro momento, sempre reconheceram a importância da carreira especial para o Corpo de Vigilantes, tendo o processo já em curso, ao contrário do que fez o Governo da República”, sublinha em comunicado de imprensa.

O IFCN recorda que já foi apresentada uma proposta de carreira, que as partes já estiveram sentadas na mesma mesa de negociações e que o processo continua em sede de concertação social, algo que nunca aconteceu em território continental.

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza reitera a sua “total disponibilidade para continuar a encontrar soluções que satisfaçam as aspirações do Vigilantes da Natureza e salvaguardem o interesse público”.