Iniciativa ‘Espaço Comercial e Literário’ arranca hoje no Grand Café Penha D’Águia

A Câmara Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal, começa a dinamizar hoje uma nova iniciativa, cujo objectivo é dinamizar os espaços comerciais da Baixa da cidade, desta feita através dos livros.

Esta denomina-se ‘Espaço Comercial e Literário’ e, nesta primeira edição, envolve quatro estabelecimentos de diferentes áreas de negócio, sendo que a ideia é que cada um deles capitalize a respectiva temática de actividade. Estes vão transformar-se, assim, em espaços literários temporários, onde os convidados e participantes debatem um assunto a cada serão, num ambiente informal e de proximidade.

O evento começa esta tarde, pelas 18h30, e o primeiro ‘Espaço Comercial e Literário’ será o Grand Café Penha D’Águia, acolhendo uma tertúlia intitulada ‘O Vinho e a Literatura’. O evento, coorganizado pelo Grupo Penha d’Águia, será acompanhado de uma prova vínica, de acesso livre e gratuita.

A Câmara Municipal do Funchal sublinha que esta é mais uma das medidas postas em prática ao longo dos últimos anos, no âmbito do Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal, sendo que, “neste caso, ao acolher o evento, cada espaço comercial não só se promove, como é impelido a desencadear iniciativas congéneres, capazes de atrair público e clientes”.

Este projecto decorrerá em vários estabelecimentos comerciais da cidade do Funchal, tendo por principal objectivo a dinamização e revitalização do comércio e do tecido empresarial funchalense.

Esta será uma iniciativa bimensal da Câmara Municipal do Funchal, que irá decorrer em diversos espaços comerciais da cidade, sendo que o próximo evento já confirmado terá lugar em outubro, na Livraria Esperança, centrando-se à volta do legado literário de João dos Reis Gomes.