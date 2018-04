Inibição de dirigente da Casa do Povo Fajã de Ovelha leva a instituição ficar sem cheques

Um grupo de agricultores da freguesia da Fajã de Ovelha que tinha direito ao prémio (cheque de 100 euros) por via o Governo Regional está a canalizar para minimizar as despesas com os factores de produção bateu esta manhã com o ‘nariz na porta’ da Casa do Povo da localidade com a justificação que a agremiação não possui livro de cheques. Uma situação que está a gerar muita revolta. O DIÁRIO sabe que o constrangimento deve-se à inibição de um elemento que compõe a Casa do Povo de estar impedido pelo Banco de Portugal de assinar valores monetários. Um problema que está sendo remediado com alteração dos órgãos sociais.

Fonte conhecedora do processo garante que a classe operária irá receber os respectivos montantes ainda hoje através do levantamento da instituição bancária em numerário.

