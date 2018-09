Inércia da Câmara Municipal do Funchal na resolução dos problemas das populações

Na iniciativa desta manhã realizada pela CDU, na freguesia de Santo António, a deputada municipal, Herlanda Amado, denunciou a inércia da Autarquia funchalense na resolução dos problemas sentidos pela população daquele Sítio.

“Já há alguns anos que as populações que residem na Levada do Pico de Cardo de Dentro, na freguesia de Santo António, têm alertado para o risco de cedência do muro de suporte da levada. A CDU também tem acompanhado as populações ao longo dos anos na denuncia deste problema com intervenções no plano autárquico, sem que da parte da Autarquia houvesse uma resposta às preocupações de quem aqui vive. Infelizmente, a 16 de maio o muro cedeu causando grandes transtornos a quem aqui reside e circula diariamente, e passados 4 meses não houve qualquer intervenção, mantendo-se e agravando-se o risco devido à falta de sustentação das terras. O que se exige da Câmara Municipal do Funchal é que exerça de forma contundente o seu papel fiscalizador, perante o infractor. Dizer-se que foram enviadas notificações não é o suficiente. Passados 4 meses da cedência do muro, a Câmara continua sem intervir no sentido do mesmo ser recuperado, para que seja garantida a segurança destes moradores. As populações devem exigir da Autarquia uma outra postura na defesa dos seus direitos enquanto munícipes. Deve ser exigido o apuramento de responsabilidades para que situações como estas não continuem a acontecer, porque em primeiro lugar deve estar sempre a segurança dos munícipes. Se existe dinheiro para tanta coisa, devem em primeiro lugar ser garantidas verbas no sentido de ser garantida a segurança dos munícipes.”