INE revê em baixa capacidade de financiamento da Madeira em 2017

As contas sobre a dívida da Administração Pública regional, publicadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, mostram que a capacidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira situou-se em 79,6 milhões de euros em 2017, valor revisto ligeiramente em baixa face à notificação anterior (85,2 milhões de euros).

A Região apresenta um saldo positivo consecutivamente desde 2013, sendo de salientar o máximo atingido em 2016 (223,9 milhões de euros).

Dívida bruta da Administração Pública Regional situava-se em 4 709 milhões de euros

A segunda notificação de 2018 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), de acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, revela que a dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira em 2017 situava-se em 4 866,2 milhões de euros, tendo sido revisto em cerca de -0,2 milhões de euros comparativamente à primeira notificação de 2017.

Esta variação é explicada pela incorporação de informação definitiva das Empresas Públicas classificadas no perímetro da Administração Pública Regional.

No final do 2.º trimestre de 2018, a dívida bruta da Administração Pública Regional situava-se em 4 709 milhões de euros, tendo diminuído 103 milhões de euros (-2,2%) face ao final do trimestre anterior e recuado 272 milhões de euros (-5,5%) comparativamente ao período homólogo.

Analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro observa-se que o peso dos empréstimos reduziu-se de 73,2% para 71,6% entre o 2.º trimestre de 2017 e o homólogo de 2018, sucedendo o inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no mesmo período, subiu de 26,8% para 28,4%.

Dívida líquida de depósitos rondou os 4 586 milhões

No final do 2.º trimestre de 2018, a Dívida líquida de depósitos rondou os 4 586 milhões de euros, tendo baixado cerca de 8 milhões de euros (-0,2%) face ao final do trimestre anterior, e diminuído 101 milhões de euros (-2,2%) comparativamente ao período homólogo.