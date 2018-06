$!Idalina Perestrelo entregou cheques solidários à Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe

A Câmara Municipal do Funchal doou hoje um total de 13.800 euros a duas Instituições de Solidariedade Social do concelho, um valor referente aos resíduos de embalagem encaminhados para reciclagem no ano de 2017.

O Centro da Mãe (representado pela responsável Mafalda Costa) e o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (representado pelo respectivo Presidente Ricardo Sousa) foram as duas instituições contempladas desta vez, e por via de um protocolo estabelecido com o município, receberam 1 euro por cada tonelada de resíduos de embalagem reciclados no ano passado.

O Município do Funchal enviou, em 2017, 6.900 toneladas deste tipo de resíduos para reciclagem, pelo que cada instituição recebeu esta terça-feira um cheque solidário no valor de 6.900 euros. Esta foi mais uma iniciativa do município englobada na Semana do Ambiente do Funchal 2018, que decorre até à próxima sexta-feira.

Idalina Perestrelo, vereadora com o pelouro do Ambiente, destacou “uma iniciativa que abraça duas causas de elevada relevância: a ambiental e a social”, e deixou “um apelo a todos os munícipes para a correcta separação dos resíduos sólidos, porque quanto mais cada um de nós apostar neste tipo separação nas nossas casas, maior será o contributo para as instituições anualmente apoiadas. Esta é um forma eficaz de envolver a sociedade em objectivos que devem ser de todos.”

“Ao longo da última década, a CMF doou um total de 140 mil euros às instituições em causa”, destacou ainda a vereadora, “mais uma prova de que iniciativas como esta funcionam”.