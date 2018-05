Homenagem ao livro faz parte da agenda para esta terça-feira, ora veja

Festa de Encerramento do Projecto Baú de Leitura

Pelas 14h30, decorrerá no Museu da Electricidade – Casa da Luz a Festa de Encerramento do Baú de Leitura, um projecto da Direcção Regional de Educação. Neste evento, para além de se homenagear o livro, a leitura, os escritores, os leitores e todos aqueles que participaram, colaboraram e contribuíram para o sucesso deste projecto, também se pretende dar a conhecer uma pequena amostra do muito trabalho que foi desenvolvido nas diversas escolas da região, no âmbito do Baú de Leitura. Será uma festa grandiosa, na qual se poderá assistir a momentos de poesia, de teatro, de canto, de dança, de diversas e belas formas de arte que se complementam verdadeiramente entre si, à cerimónia de entrega de prémios aos vencedores dos passatempos do projecto Baú de Leitura e à inauguração da respectiva exposição.

Joel Neto apresenta ‘Meridiano 28’ na Feira do Livro

Na 44.ª edição da Feira do Livro realiza-se um encontro literário com Joel Neto escritor e colunista português, que vem apresentar ‘Meridiano 28’, o seu mais recente livro. O encontro acontece às 18h00, no palco da Avenida Arriaga e às 19h00 haverá uma sessão de autógrafos no expositor da Câmara Municipal do Funchal. Joel Neto nasceu em Angra do Heroísmo, estudou Relações Internacionais em Lisboa. Trabalhou como repórter, editor e chefe de redacção na maior parte dos grandes jornais e revistas portugueses. É colunista de vários jornais de Lisboa e do Porto, como o Diário de Notícias e O Jogo, teve igualmente vários dos seus contos traduzidos em Espanha, Itália e Japão. Também contribuiu para uma variedade de antologias e revistas literárias em Portugal e no estrangeiro. Viajou pelo mundo como repórter e promoveu as suas obras em missões de notícias, passeios em livros, festivais e viagens de bilheteria. O seu último livro ‘Meridiano 28’ é um romance datado de 1939, ano em que o mundo entrou em guerra, tornando-se o conflito mais mortífero da história da humanidade. Um reencontro entre dois homens de épocas diferentes e que talvez tenham mais em comum do que aquilo que gostariam de acreditar.

Ciclo de conversas sobre ‘Desafio Mundo sem tabaco’

O ‘Desafio Mundo sem tabaco’ é uma iniciativa do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM que assinala o Dia Mundial Sem Tabaco, que se comemora a 31 de Maio de 2018. Entre as várias actividades de sensibilização previstas no âmbito desta iniciativa, que se prolongará a todo o ano, será dinamizado um ‘Ciclo de Conversas’ com o tema ‘Desafio Mundo sem Tabaco’, com início nesta terça-feira. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, marcará presença nesta actividade, dirigida à população em geral e desenvolvida pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), pelas 14h30, no piso 0 do Fórum Madeira. Haverá também uma sessão dirigida a turmas do 7.º ano da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, pelas 14h15.

PT Empresas Day na Madeira

O PT Empresas Day é o primeiro encontro estratégico na Região Autónoma da Madeira entre a PT empresas, os seus clientes e principais ICT partners. O evento contará com a presença de João sousa, chief Sales Officer para o segmento empresarial da Altice Portufal, nos seguintes momentos de agenda: