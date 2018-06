Homem que matou carreiro do Monte ouve hoje acórdão no Tribunal da Madeira

O homem acusado de matar com seis tiros o responsável da Associação dos Carreiros do Monte, os típicos carros de cesto da Madeira, vai ficar hoje a conhecer o acórdão do Tribunal da Comarca da Madeira.

O arguido, reformado por invalidez, foi carreiro, tem 53 anos e é natural da freguesia do Faial, concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira.

Em 11 de janeiro de 2017, segundo a acusação, devido a “conflitos laborais”, disparou uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros, atingindo a vítima “na cabeça, no pescoço e na coluna vertebral, acabando por lhe causar a morte”.

O julgamento começou em 17 de outubro de 2017, na Instância Central do Funchal, tendo o alegado homicida decidido remeter-se ao silêncio.

Por seu turno, a viúva da vítima declarou que, segundo as explicações do marido, o crime está relacionado com dinheiro, por o arguido reivindicar pagamentos, mesmo não trabalhando há oito anos.

As audiências estiveram interrompidas durante algum tempo, aguardando resultados de avaliação psicológica ao arguido, e a mais recente sessão ocorreu no passado dia 05 de junho.

O arguido está em prisão preventiva desde a sua detenção.