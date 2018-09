Herdade no Alentejo oferece emprego aos Luso-Venezuelanos

O Governo Regional assinou um protocolo com a Herdade Vale da Rosa, que permitira o acesso a oportunidades de emprego pelos emigrantes Luso Venezuelanos. Este acordo surge como mais uma medida de combate ao flagelo do desemprego e à exclusão social

O acordo foi assinado pelas 17 horas do dia de hoje, numa parceria que promove o aumento da empregabilidade dos emigrantes luso-venezuelanos em território continental. A herdade do Valo da Rosa, na Região do Alentejo, oferece assim diversos empregos na área da agricultura e vinicultura.

O evento contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, com a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e o empresário e representante da Herdade do Vale da Rosa, António Ferreira.

Miguel Albuquerque enaltece o interesse e compromisso em ajudar da Herdade do Vale da Rosa e garante que a Região está a procurar mais alternativas de emprego para ajudar os emigrantes Luso-descendentes.