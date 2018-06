Grupo Sousa realiza sétima sessão sobre Gás Natural Liquefeito

Na passada quarta-feira, dia 13 de Junho, decorreu no Auditório do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC, IP-RAM) a sétima iniciativa sobre Gás Natural Liquefeito, realizada no âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado entre o SRPC, IP-RAM e o Grupo Sousa.

O protocolo, homologado a 19 de Fevereiro deste ano pelo Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, visa a promoção de acções pedagógicas, informativas e de preparação sobre meios de prevenção, mitigação e combate a incêndios envolvendo Gás Natural Liquefeito (GNL).

O programa desta sessão focou-se nos aspectos teóricos do comportamento do GNL em caso de derrame e os riscos e perigos associados, bem como, no uso dos Equipamentos de Proteção Individual e Meios de Combate a Incêndios.

Foi conduzida pelo director da UAG-Socorridos, Engenheiro João Sousa, da Gáslink Gás Natural SA, empresa do Grupo Sousa, na qual participaram 23 elementos do SRPC, IP-RAM, Bombeiros Municipais de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Corpo de Bombeiros e Sapadores, Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, Capitania do Porto do Funchal e APRAM.