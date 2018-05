Greve dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica com 72% de adesão nos cuidados hospitalares

O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E (SESARAM) informou há pouco que a adesão à greve dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, que decorrerá em todo o território português, entre hoje e amanhã, rondou hoje os 72% nos Cuidados de Saúde Hospitalares (no turno da manhã, 71% - 79 dos 111 técnicos previstos - aderiram à greve e no turno da tarde foram 72% - 73 dos 103 técnicos previstos). Nos Cuidados de Saúde Primários, no turno da manhã 48% (16 dos 33 técnicos previstos) aderiram à greve e no turno na tarde a adesão foi nula, ou seja dos 3 técnicos previstos, nenhum aderiu à greve.

“De forma a minimizar os efeitos causados pela greve, os utentes que necessitam de cuidados prestados por esta classe profissional, devem contactar previamente os serviços mencionados de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento”, refere o SESARAM salientando ainda que “todas as situações urgentes estão a ser atendidas e os serviços mínimos salvaguardados”.