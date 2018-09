Greve dos enfermeiros chegou aos 90% durante a noite

Depois de um dia de forte adesão à paralisação dos enfermeiros, hoje, o segundo e último da greve convocada a nível nacional, deverá ficar marcado pela ausência de ainda mais profissionais ao serviço, antecipa Juan Carvalho. O presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira estima que “ainda aumente em relação ao dia de ontem”, tendo em conta os dados que teve acesso dos turnos da tarde e da noite. Segundo o sindicalista, no turno da tarde teve uma adesão de 82% e o turno da noite chegou aos 90%. “Em muitos serviços e internamento estiveram apenas os serviços mínimos”, revelou. É provável, disse, que hoje durante o dia a adesão seja maior, “o que quer dizer que os enfermeiros se revêem nos motivos que levaram a esta jornada de luta”.

Até ao momento ainda não há acordo. Em causa nesta paralisação está a progressão nas carreiras e o suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas.

Os quatro sindicatos que decretaram a greve vão reunir-se hoje a partir das 14h30 para avaliar a jornada e perspectivar novas greves, atendendo a que no próximo dia 4 de Outubro há uma nova ronda negocial com os sindicatos. “Esperemos que o Governo apresente uma proposta que corresponda àquilo que são as expectativas dos enfermeiros e aquilo que são os compromissos assumidos com os sindicatos”, acrescentou.