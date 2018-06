Governo vai apoiar anualmente criadores de gado

“O meu Governo vai continuar a apoiar as cooperativas e as associações de produção de gado”, prometeu hoje Miguel Albuquerque, no seguimento de um almoço com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, no Montado do Pereiro.

O convívio, que Albuquerque quer ver repetir-se nos próximos anos, serviu para assinalar a celebração de um protocolo entre o Governo Regional e esta associação, no sentido de melhorar os rendimentos dos criadores de gado.

“Vamos apoiar anualmente esta associação, porque acreditamos que tem um contributo importante para a nossa economia e para a manutenção das nossas serras e do nosso ecossistema”, afirmou o presidente do Governo.

E frisou: “Não acredito em sectores económicos que dêem prejuízo. Nós hoje temos de trabalhar em todos os sectores para contribuir para o rendimento das famílias”.