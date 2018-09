Governo Regional não quer “enjaular o litoral da Ponta de Sol”

Em comunicado dirigido, esta tarde à imprensa, o Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, reagiu às acusações do JPP, negando que o Governo Regional quer “enjaular o litoral da Ponta de Sol”.

“O Governo Regional não quer de forma nenhuma enjaular o litoral da Ponta de Sol, nem qualquer população. O Governo Regional quer um desenvolvimento sustentável enquadrado numa política do mar.

Por via deste tipo de investimentos, na Região, estão assegurados vários postos de trabalho e receitas por via dos impostos além do facto da empresa assegurar diversas toneladas de pescado a instituições de solidariedade social”, realça a nota do executivo, estranhando que “a JPP apenas venha agora se pronunciar sobre este investimento num dossier que sempre foi claro e alvo de consulta pública”.

“O investimento em aquicultura é um desígnio nacional sendo considerado pelo Governo da República como estratégico para a economia do mar e que deve ser tido em conta. O licenciamento aprovado (AS1) está situado na zona dos Anjos e não à frente da Ponta de Sol como a JPP afirma”, contrapões o Governo, relembrando ainda que a Madeira tem três unidades de investimento para este tipo de produção que estão licenciadas.