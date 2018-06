Governo Regional cria sistema para utentes só pagarem a sua parte nos serviços de saúde privados

Pedro Ramos anunciou, ao final da manhã, uma decisão do conselho do governo que vai diminuir, substancialmente, os reembolsos das despesas de saúde dos utentes, tanto do regime geral como da própria ADSE. O secretário regional da Saúde foi o porta-voz da reunião e informou que o executivo aprovou “um novo modelo de contratualização”, na prática uma alteração do processo de facturação, que vai dispensar os utentes do “adiantamento da despesa e o posterior reembolso”.

Este modelo permitirá que os utentes da saúde que recorram às entidades privadas que aderirem a este sistema apenas tenham de pagara a sua parte da despesa, sendo o acerto de contas feito entre o governo e o prestador do cuidado de saúde.

Pedro Ramos acredita que este modelo irá diminuir, de forma muito significativa, as esperas para reembolsos, uma vez que espera uma adesão significativa da entidades privadas de saúde.

Nesta reunião também foi aprovada a expropriação de mais terrenos para a obra de construção do novo hospital, num valor total de 684 mil euros. O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves informou que uma parte muito significativa dos terrenos necessários à obra, sobretudo da zona onde ficarão os edifícios, já terá sido expropria.

O governo regional aprovou ainda um contrato-programa com a Escola de Enfermagem de São José de Cluny, para apoio à formação de enfermeiros, de 476 mil euros.