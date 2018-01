Governo de António Costa, PCP-PEV e BE começam o ano 2018 dando ‘bofetadas’ ao povo, diz o MPT

O MPT-Madeira “alertou em tempo útil que os aumentos apregoados pela geringonça que consistia na reposição de vencimentos, aumento de pensões e alguns direitos, não passavam de meras fantasias e de instrumento para enganar o povo português”.

Num comunicado de imprensa enviado à redacção, disse que “neste sentido e pensando que os aumentos de pensões e do ordenado mínimo representam 1% a 2%, a geringonça esfregou as mãos de contentamento porque assim poderiam apregoar aos quatro ventos (como o fizeram) que estavam a defender os mais pobres e desfavorecidos”.

Acrescentou ainda que “o Partido da Terra vem por este meio desmantelar esta estratégia cheia de falsidades, onde aparentemente dão com uma mão e depois tiram com as duas. Gasolina sobe 11%, gasóleo 10%, pão 4%, azeite 30%, eletricidade cara, mesmo reduzindo o preço de 0,2%, aumenta muito os serviços que suportam a energia, nomeadamente, o aluguer dos contadores, transportes públicos 2,5%, agravamento de 1,4% sobre o imposto sobre veículos, portagens aumentam 1,42%, arrendamento sobe 1,12%, etc.”

“Para o Governo de António Costa, PCP-PEV e BE estes aumentos são uma enorme “bofetada” sem mãos no poder de compra dos portugueses, ou seja, o que nos é dado, também é depois retirado em aumentos brutais sob a forma de impostos indirectos”, realçou.

Para o MPT-Madeira “esta geringonça mentiu, mente e continuará a mentir e a iludir os Portugueses. Não percebemos como é que o PCP-PEV e BE alinham neste assalto aos bolsos do povo português, especialmente porque as medidas além de terem impacto para todos, são muito mais gravosas para aqueles que menos têm. São estas decisões que desmascaram e colocam a nu partidos como e PCP-PEV e BE que afinal não defendem ninguém e apenas defendem-se a eles próprios”.

“Direitos repostos, onde, como e que resultados práticos trazem para os mais desfavorecidos? Há uns tempos o PCP-PEV falava de repor os dias de férias que tinham sido fraudulentamente roubados, mas depois calaram-se até aos dias de hoje e mais grave, as centrais Sindicais CGTP e UGT nem um pio dão sobre esta matéria, porquê? Fácil responder, vivem no faz de conta, tentando passar a meio dos pingos da chuva”, afirmou.

Para finalizar, o Partido da Terra pode dizer que “esta “maldita” geringonça achou que em 2018, a maioria dos cidadãos, especialmente aqueles que passam maiores dificuldades, podiam pagar mais por bens essenciais do dia-a-dia, achando assim, que devem prescindir de os adquirir porque transparecem graus de riqueza e de luxo. É vergonhoso entender este parasitismo entre forças políticas tão diferentes, apenas pela ânsia do poder, ao ponto de negarem a ideologia que os sustentam”.

O MPT-Madeira lembrou ainda “que a dívida externa dificilmente será paga, bastando lembrar que a balança de pagamentos está completamente desequilibrada, aumentando de dia para dia, sem haver nenhuma luz ao fundo do túnel, porque é impossível ter uma balança comercial equilibrada quando importamos 23% e só exportamos 11%”.

“Isto é de arrepiar e vamos ter de pagar esta brutal dívida. Achamos que a geringonça se limita a esbanjar os sacrifícios que foram impostos pelo anterior governo e isto é um facto que não será possível fazer, apenas reinventado (palavra certa é iludindo) as acções governativas”, concluiu.