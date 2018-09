Governo contrata psicólogos para a Protecção Civil

O Governo Regional defende a criação de escalas de psicólogos na Protecção Civil para uma “monotorização adequada” em “situações de excepção”, por esse motivo o secretário da Saúde, Pedro Ramos afirmou hoje que contratação de psicólogos será mesmo uma realidade.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio o SESARAM organizou uma sessão científica e de divulgação sob o lema ‘A importância das equipas de prestação de Cuidados de Saúde.

A sessão decorreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça onde foram abordados diversos trabalhos científicos ligado as doenças e razões que levam ao suicídio, realizados por técnicos pertencentes ao SESARAM tendo como tema base o suicídio.

No encerramento da conferência, Pedro Ramos alertou para necessidade cada vez maior de sensibilizar a população para as doenças de foro psicológico, dizendo mesmo que os vários serviços de saúde mental estão trabalhar no sentido de apurar as metodologias de intervenção.