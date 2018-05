Gabriel Gonçalves tomou posse como presidente da Mesa dos Agentes de Viagem da ACIF

Na tomada de posse da Mesa dos Agentes de Viagem, que decorreu esta segunda-feira na ACIF, o presidente do sector do Turismo da ACIF, Sérgio Gonçalves abordou alguns dos desafios que este sector tem enfrentando, designadamente com a introdução das novas tecnologias e com a digitalização da informação global e que, apesar de tudo, tem sabido demonstrar que é muito mais que um mero intermediário e que pode de facto acrescentar valor no serviço que presta.

Aproveitou o momento para felicitar o Presidente da Mesa reeleito, Gabriel Gonçalves – Mediterranean Travel Services Inc. Portugal, S.A. e manifestar a sua total confiança no trabalho que a Mesa desenvolveu nos últimos anos e desejar que o trabalho dos próximos anos também seja profícuo.

Sérgio Gonçalves referiu ainda que esta Mesa tinha uma responsabilidade acrescida, uma vez que o seu Presidente é também, por inerência, o delegado da APAVT – Associação portuguesa das Agências de Viagem na Região.

Gabriel Gonçalves, por seu turmo, salientou as batalhas que esta Mesa tem travado nos últimos anos no sentido de valorizar o papel dos agentes de viagem e apelou para que todos os profissionais deste sector se inscrevam na ACIF, “pois só desta forma, todos juntos, conseguirão ultrapassar os constrangimento e afirmar a pujança do sector”.

A mesa é composta pelo Presidente – Gabriel Gonçalves – Mediterranean Travel Services Inc. Portugal, S.A. Duarte Serrão – Blatas, Lda e Odília Andrade – Travel One, Agência de Viagens e Turismo, S.A