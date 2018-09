Futuro do Turismo na Madeira debatido na Casa da Luz

Decorreu, esta sexta-feira, no auditório do Museu de Electricidade - Casa da Luz, uma conferência subordinada ao tema ‘Turismo > Património – Património > Turismo’, organizada pelo Departamento de Turismo, Património e Ambiente da Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA), em parceria com a Empresa de Electricidade da Madeira, SA, integrada nas comemorações do Dia Mundial do Turismo.

João Lemos, presidente da AICA e moderador da conferência, abriu a sessão com uma alusão à importância do turismo para a Madeira, apresentando alguns dados sobre o sector que apresenta maior volume de negócios do mundo.

Participaram como oradores Diná Gonçalves, Carlos Magro e João Baptista Silva, que abordaram, respectivamente, as temáticas: ‘O património da informação – só com qualidade’, ‘Alojamento local: ameaças/ oportunidades’ e ‘Geotoponímia do arquipélago da Madeira: um património que merece ser divulgado e preservado’.

Participaram neste evento alunos de turismo de várias escolas do Funchal, profissionais de Turismo, professores e empresário do sector.

No final houve 30 minutos de debate, onde foram colocadas questões pertinentes quanto ao futuro do turismo na Madeira.