Fundação la Caixa estende Programa Humaniza à Madeira

A Fundação la Caixa e Governo Regional da Madeira juntam-se para através do Programa Humaniza levar mais longe os cuidados paliativos, com a criação de uma equipa de apoio psicossocial no Serviço de Saúde da Região, uma estrutura de apoio a pessoas com doenças em estado avançado. Estão previstas dez em todo o país.

O programa é abrangente, incluindo para além do apoio directo ao doente, nomeadamente com a criação de equipas domiciliárias e criação de Espaços la Caixa em ambiente hospitalar dedicados ao acolhimento para actividades diárias de pessoas com doenças avançadas e familiares, abrange ainda apoios à qualificação profissional de médicos em cuidados paliativos, a associações para implementação de projectos de sensibilização pública e promoção de apoio no processo de doença e de luto e criação de centros de excelência em cuidados paliativos, entre outras iniciativas.

O programa na Madeira colocado em prática em estreita colaboração com a Secretaria Regional da Saúde.

“Um marco deste Programa consiste na implementação de um modelo de intervenção por equipas de apoio psicossocial (EAPS), executado com grande sucesso há nove anos em Espanha e agora alargado e adaptado a Portugal”, revela a organização. “Estas equipas são constituídas por profissionais com formação e experiência para prestar apoio psicossocial e espiritual em situações de doença avançada, com vista a melhorar os aspectos emocionais (ansiedade, tristeza, mal-estar emocional, adaptação ao estado de doença), favorecendo o bem-estar dos doentes e seus familiares”.

Além da Madeira, o Programa Humaniza vai chegar à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E, ao Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E., ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E., ao Instituto São João de Deus (Lisboa), ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E., à Santa Casa da Misericórdia do Porto, à Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., ao Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E. (Açores) e à Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E..