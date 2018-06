Funchal galardoado por ser a 3ª melhor cidade do país para visitar e a 7ª marca municipal mais forte

Miguel Silva Gouveia, vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, o galardão entregue ao Município pela Bloom Consulting, pelos resultados do Portugal City Brand Ranking 2018. Nesta 5ª edição do estudo nacional, o Funchal foi reconhecido como a 3ª melhor cidade do país para visitar e a 7ª marca municipal mais forte.

Na nota enviada à imprensa, a autarquia explica que “este é um ranking anual da Bloom Consulting, que analisa os negócios, o turismo e as condições de vida dos 308 municípios portugueses. Este mede a forma como os municípios são vistos e classifica o desempenho da marca dos concelhos, em três categorias: “Negócios”, “Visitar” e “Viver””.

Miguel Silva Gouveia afirmou que “esta 5ª edição do ranking consolida aquele que tem sido um crescimento sustentado do Funchal ao longo dos últimos anos, onde temos mantido o 3º lugar a nível nacional como melhor cidade para Visitar, destacando-se, desta vez, a subida substancial na vertente dos Negócios, o que é um dado muito relevante para este Executivo. Desde que assumimos funções, desenvolvemos uma estratégia clara, no sentido de proporcionar no Funchal um clima de investimento, capaz de ser o motor de toda a Região, e em cinco anos, subimos do 29º lugar para o 13º lugar nacional neste domínio, o que é sintomático”.

O vice-presidente destacou, de seguida, o facto de o Funchal ser “a marca mais forte da Região em todos os aspetos, bem como a 7ª a nível geral, quando estávamos em 17º lugar no início deste estudo, em 2013” e enalteceu que “ninguém trabalha a pensar em receber prémios, mas o reconhecimento é um alento para continuarmos a colocar no terreno o trabalho que temos desenvolvido. Este tipo de prémios são, de resto, assentes em metodologias muito claras e prezamos os indicadores que nos deixam, para saber onde é que devemos trabalhar em termos de nichos, iniciativas de atração de investimento e demais políticas de desenvolvimento económico. O Funchal está, mais uma vez, de parabéns.”