Funchal é cidade cada vez mais coesa desde o centro histórico até às zonas altas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, defendeu esta manhã, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, que “o Funchal é uma cidade que se distingue cada vez mais pelo desenvolvimento integrado e pela sua crescente coesão territorial.”

Aludindo aos investimentos estruturais que estão a decorrer nas Zonas Altas, o presidente lembrou que contrariar as assimetrias do concelho tem sido um dos maiores compromissos estratégicos do actual executivo nos últimos anos, e considerou que “o investimento público tem tido, não só um papel decisivo para alavancar a economia local, como sido fundamental para transformar a qualidade de vida e a segurança destas populações.”

Neste momento, são muitas as intervenções em curso do actual Executivo nas Zonas Altas, em diferentes estados evolutivos, sendo de destacar a obra de saneamento básico no Curral Velho, a canalização do Ribeiro Choco e os alargamentos das Veredas da Freirinha, Serrado, Cova e Calhau. Paulo Cafôfo reforçou que “estes são casos em que, na verdade, a CMF vai recuperar imediatamente o investimento, tendo em conta os benefícios directos para estas pessoas, que têm em comum o facto de terem sido durante tantos anos esquecidas pelos sucessivos Executivos Municipais”.

O presidente acrescentou, de seguida, que o Executivo “está de igual modo comprometido com a revitalização do centro histórico, perspectivando-a como um exemplo catalisador para a importância de continuar a reabilitar a História e a Cultura do Funchal nos próximos anos”, e deu como exemplos recentes as intervenções já anunciadas para a Rua Dr. Fernão de Ornelas e para a Praça do Município, bem como a remodelação aprovada do Museu de História Natural.

Referindo, por fim, a consolidação definitiva das escarpas do concelho afectadas pelos incêndios e as intervenções previstas para os complexos balneares, depois dos recentes temporais, Paulo Cafôfo rematou que “o Funchal está bem e recomenda-se e tem investimentos em curso em quase todas as áreas e em quase toda a parte. Aqui trabalha-se com visão e com planeamento, para fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas de hoje e de amanhã, e é por isso mesmo que estamos cada vez melhor preparados no presente, mas igualmente a preparar o Funchal para o futuro”.