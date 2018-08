Funchal contraria ‘inferno’ do continente com temperaturas mais baixas

A Madeira está a contrariar a tendência nacional com a temperatura a descer ligeiramente em relação ao dia de ontem e bem abaixo dos 40ºC e mais que se fazem sentir em muitas zonas de Portugal continental. A máxima esperada para hoje no Funchal é de 25ºC indicam as previsões para esta quinta-feira efectuadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê períodos de céu muito nublado, com abertas nas vertentes Sul. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, soprando por vezes forte (35 a 45 km/h) nas terras altas e no extremo Leste da ilha da Madeira até ao fim da manhã.

Na zona do Funchal, como referido a máxima não deverá ir além dos 25ºC, a mínima será de 21ºC. Câmara de Lobos estará entre os 20ºC e os 27ºC; Caniçal e Porto Moniz entre os 20ºC e os 25ºC; Ponta do Sol e Machico entre os 20ºC e os 26ºC; Ponta do Pargo e São Vicente entre os 18ºC e os 26ºC; Santa Cruz e Porto Santo entre os 21ºC e os 26ºC; e Santana entre os 18ºC e os 25ºC.

O mar está entre os 23ºC e os 24ºC, com ondas a Norte de 1,5 a 2 metros e a Sul inferiores a 1 metro.

Quanto à radiação ultravioleta, a Madeira e o Porto Santo voltam a exigir cuidados na exposição ao sol. O risco hoje é muito elevado, com a Madeira no valor 10 e o Porto Santo com um 8 na escala de 1 a 11.

Em relação ao risco de incêndio, Santa Cruz, Machico e Porto Santo apresentam risco muito elevado.