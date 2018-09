‘Funchal Chefs Experience’ arranca hoje no Largo da Restauração

A primeira edição do ‘Funchal Chefs Experience’, iniciativa de âmbito gastronómico promovida pelo DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e o chef Octávio Freitas arranca hoje.

A iniciativa que vai decorrer no Largo da Restauração começa pelas 11 horas, vai contar, entre outros, com a participação de Eleutério Costa (Restaurante Nini Design Center), Octávio Freitas (Hotel Four Views), Anselmo Alves (Restaurante Riso), Mara Jesus (Penha D’Águia Grand Café) e Maurício Gonçalves (Restaurante Tipographia - Castanheiro Boutique Hotel).

A entrada no recinto é livre e poderá ser feita entre as 11 as 23 horas de hoje, entre as 11 e as 24 horas de sexta e sábado e das 11 às 18 horas de domingo. Refira-se que os almoços serão servidos entre as 12 e as 15 horas (de quinta-feira a domingo) e os jantares (de quinta-feira a sábado) das 19 às 22 horas.

Eleutério Costa estará responsável pelo jantar de hoje e Octávio Freitas pelo almoço de sexta-feira. No sábado, Anselmo Alves vai preparar o menu do almoço e Mara Jesus o do jantar. Do almoço de domingo, ficará encarregue Maurício Gonçalves.

As refeições que podem ser compostas por uma entrada e um prato principal ou um prato principal e sobremesa, terão o custo de 7,50 euros e serão pagas na bilheteira do evento.

Para aguçar a curiosidade e abrir o apetite, fique desde já a saber que Anselmo Alves deverá apresentar um menu composto por Timbale de biryani de legumes assados, atum corado e ervas aromáticas e ainda peito de frango em vinho Madeira, cevadinha salteada e cogumelos.

Já Maurício Gonçalves vai preparar, para este evento, polvo e mexilhão com espuma de lapas sobre risoto negro e cachaço de porco preto confit, puré de batata doce e abóbora, marron com coentros.

Bebidas escolhidas ‘a dedo’

Além das bebidas que estarão à venda no evento haverá uma selecção especial para o acompanhamento das refeições. A Sagres irá disponibilizar no local toda a gama de cervejas Bohemia, naquele que será o lançamento regional do projecto que visa associar esta gama de cervejas à gastronomia.

Já a COPO apresentará uma selecção específica de vinhos (comercializados pela própria) para acompanhar cada um dos menus apresentados pelos chefs.

Além dos atractivos gastronómicos, há que salientar que o evento contará diariamente com música ambiente, numa selecção do DJ Phil Me. Entre amanhã e sábado, a partir das 20 horas, actua no local a banda ‘Bem Brasil’ e, pelas 21h30, até ao encerramento do certame, as sonoridades estarão a cargo de Filipe Quintal, DJ residente do Trap.