Funchal celebra Dia Mundial do Ambiente ligado ao planeta

O Funchal está hoje no centro do trabalho da Associação Zero com uma conferência de imprensa nos Jardins Panorâmicos do Lido pelas 17 horas para anunciar a emissão em directo a partir desde local da comemoração do Dia Mundial do Ambiente/Fórum de Alerte Geo para as Alterações Climáticas a decorrer a partir das 00 horas do dia 5 de Junho e durante 24 horas, para todo o mundo. A emissão global tem como objectivo alertar todos os cidadãos para as alterações climáticas e procurar soluções para uma sociedade mais sustentável.

A iniciativa conta com o apoio do Governo Regional, da Startup ‘Alerta Geo’, do Representante da República para a Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e da Universidade da Madeira, entre outros parceiros.

Inclui várias actividades ao longo do dia e da noite e será transmitido através da Internet. Começa no Lido ao primeiro segundo de 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente com a observação do céu numa parceria com a Associação de Astrónomos da Madeira. Irão depois para a sala dos Jardins Panorâmicos onde haverá música, a transmissão do programa ‘O Day After Tomorrow’ e debate, entre muitas outras coisas. O programa completo será divulgado esta tarde.