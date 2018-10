Fraudes nas viagens aéreas entre Madeira e Portugal continental

A Polícia Judiciária considera “recorrente” a adulteração de documentos e outros esquemas destinados à obtenção do subsídio social de mobilidade, tanto na Madeira, como no continente, que provocam rombo de milhares de euros nos cofres públicos. E há agências envolvidas. Governo Regional tem enviado casos para o Ministério Público. É este o assunto que faz manchete na edição em papel desta quinta-feira, dia 18 de Outubro, no DIÁRIO de Notícias da Madeira, cujo desenvolvimento poderá ler na íntegra no interior numa peça da autoria do jornalista Élvio Passos.

Já a grande foto da capa ilustra uma obra na Ribeira Brava, com o seguinte título: “Factura sobra para contribuintes”. Conforme revela o jornalista Orlando Drumond, na rubrica semanal ‘Fact Check’, há uma obra problemática na Ribeira Brava que começou há 20 anos.

Na parte inferior da capa poderá ler que “Vento forte condiciona operações”, isto porque as rajadas fustigam aeroporto pelo menos até à meia-noite. O cancelamento de voos começou ontem e apanhou Marcelo, como conta o jornalista Francisco José Cardoso.

No topo da capa poderá ler que o Porto Santo terá um novo Pingo Doce. A nova loja será construída em frente às casas do Governo, como revela o jornalista Filipe Sousa.

Finalmente, “Entidade europeia de olho no mosquito” - ECDC quer vir à Madeira conhecer o elogiado controlo do ‘aedes aegypti’, como explica a jornalista Ana Luísa Correia.

