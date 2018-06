Fórum Madeira inaugura amanhã ‘Camioneta Mágica’

O Fórum Madeira inaugura amanhã, 20 de Junho, uma ‘camioneta mágica’, um projecto educativo, direccionado às crianças, fruto de uma parceria entre o Fórum e a Universidade da Madeira.

A ‘Camioneta Mágica’ é um dispositivo móvel criado especificamente para deslocações dentro de centros comerciais, neste caso, no Fórum Madeira e de forma surpreendente. A camioneta transforma-se, muda a sua estrutura e nunca se sabe o que transporta, que actividades traz e onde irá parar, permitindo uma constante surpresa e descoberta junto dos mais pequenos.

a Camioneta Mágica vai circular no Fórum Madeira, todos os fins-de-semana a camioneta, oferecendo às crianças da Região desafios que estimulam a criatividade, a imaginação e ‘skills’ de aprendizagem.

Este é o resultado de um desafio lançado aos alunos de Mestrado em Design de Espaços, da Universidade da Madeira. A apresentação e inauguração da iniciativa contará com a presença de Luisa Freitas, autora do projecto e vencedora da competição para uma apresentação oficial. A acompanhá-la estará também Susana Gonzaga, coordenadora do projecto.