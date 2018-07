‘Fórum Madeira Global’ arranca hoje, às 10 horas

O presidente do Governo Regional preside, hoje, pelas 10 horas, no Centro de Congressos da Madeira, à cerimónia de abertura do Fórum Madeira Global, uma organização do Executivo madeirense, através da Secretaria Regional da Educação.

O evento servirá para abordar vários temas relacionados com a realidade dos madeirenses nos quatro cantos do mundo, observando o passado, analisando o presente e perspectivando o futuro, sempre numa óptica de Madeira Global e de que todos são madeirenses, independentemente do lugar onde residam.

Estarão presentes no evento cerca de 120 pessoas, que contribuirão para um debate alargado sobre a realidade da emigração e acerca dos desafios que se colocam hoje e amanhã aos nossos emigrantes.

O Fórum começará com as intervenções do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Este debate sobre as comunidades madeirenses, que contará com a presença de vários representantes dessa mesma comunidade, terá ainda dois momentos altos, como o são a intervenção do professor José Eduardo Franco (que abordará o tema ‘600 Anos do Descobrimento da Madeira e as Nossas Comunidades’) e uma mesa redonda denominada ‘Madeira, Comunidades: Passado e Futuro’.

Esta mesa redonda terá como intervenientes, para além de José Luís Carneiro, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, Joselin Gomes, a autora do livro ‘Emigração Madeirense para a Venezuela’, Gregório Rosa, promotor do evento filantrópico ‘Noite Madeirense’ (nos EUA) e Cátia Ornelas, professora universitária na Universidade de Campinas, no Brasil.

Pelas 17 horas haverá reunião plenária dos representantes das comunidades e às 18 horas serão lidas as conclusões do Fórum.