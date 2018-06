Forças armadas da Madeira carecem de uma constante modernização

Marco António Costa, da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, disse hoje que as forças armadas da Região precisam de se modernizar, sendo esta uma das “dificuldades” apontadas nesta visita realizada à Madeira.

“Há uma dificuldade que resulta da ambição das forças armadas modernizarem-se e de alargarem a sua capacidade para responder aos desafios que, hoje, os estados modernos têm. Ainda há pouco falámos da importância da plataforma continental, dos recursos mas também das obrigações que isso acarreta, que é a capacidade de não só estarmos preparados para reclamarmos uma plataforma continental mas, simultaneamente, podermos acompanhar, explorar, guardar, vigiar e proteger essa mesma plataforma”, afirmou na visita efectuada ao Comando Operacional da Madeira.

Tendo isto em conta, Marco António Costa referiu que, nos últimos anos, tem havido uma ampliação e modernização de recursos através de um conjunto de aquisições importantes. Além disso, frisou o facto de estarem a ser usados recursos nacionais, como os estaleiros navais da Viana do Castelo que “têm tido um papel importantíssimo na modernização” da marinha e da armada, e de estarem a ser construídos navios patrulha oceânicos não esquecendo os outros “que, seguramente, se seguirão”.

“Há sempre necessidades e é isso que nós tivemos aqui a ouvir, mas habituamo-nos a coisas muito importantes neste contacto com as forças armadas, ao longo destes anos de trabalho. E, independentemente das necessidades, há sempre disponibilidade das nossas forças armadas para servir com grande empenho o Estado Português e as populações”, frisou.

Além disso, Marco António Costa afirmou que a defesa e a segurança adquiriram uma importância crescente devido às transformações existentes a nível internacional.

“As ameaças alteraram-se, os contextos e equilíbrios internacionais, nomeadamente muitas das alianças que o Estado Português mantém a esse nível, exigem um reforço de capacidades. Portanto, quer a nível da União Europeia, quer a nível da NATO existem obrigações de investimento que o Estado está a procurar cumprir, mas eu gostava também de sinalizar que esta Região tem que contribuir activamente com efectivos para as forças nacionais destacadas”, sublinhou.