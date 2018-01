Força Aérea transportou recém-nascido do Funchal para Lisboa

A Esquadra 504 – “Linces” realizou, no dia 5 de janeiro, o transporte médico urgente de longa distância de um bebé recém-nascido, do arquipélago da Madeira para o Continente.

A aeronave ‘Falcon 50’ descolou do Aeródromo de Trânsito N.º1, em Figo Maduro, Lisboa, pelas 07h35, com destino ao Funchal. A aeronave regressou a Lisboa pelas 11h05, onde aguardava uma equipa médica, apoiada por uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que fez o transporte do paciente para a unidade de saúde especializada.

No total, a missão contou com 03h00 de voo.

O ‘Falcon 50’, pela velocidade que pode atingir e pela capacidade de reconfigurar o seu interior, mostrou, mais uma vez, ser crucial numa missão delicada e de carácter urgente.