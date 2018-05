Filipe Sousa lamenta-se pela visita de Albuquerque à Escola das Figueirinhas

Num comunicado dirigido à imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, manifestou o seu desagrado relativamente à visita hoje realizada pelo Presidente do Governo Regional à Escola das Figueirinhas, na freguesia do Caniço.

No entender do autarca do JPP, Miguel Albuquerque desrespeitou os eleitos locais, facto que diz parecer “ocorrer apenas quando as Câmaras não são da mesma cor política do executivo regional”.

“Este ignorar assume particular relevância quando as visitas são realizadas a instituições onde a Câmara tem competências, como é o caso das escolas do primeiro ciclo”, frisou Filipe Sousa, referindo que a autarquia tem investido nas escolas do primeiro ciclo, nomeadamente com a aquisição de quadros interactivos e com a cedência de manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo (que este ano chegará também aos de segundo ciclo) e, como tal, seria “de todo desejável um diálogo institucional”.

“Esta falta de respeito pelos eleitos locais, que é, de algum modo, uma falta de respeito para com a Democracia”, remata a nota.