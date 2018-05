Filipe Sousa diz que queixa-crime de Susana Prada é “uma oportunidade para repor a verdade”

Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal e Santa Cruz, responde, através de comunicado, a Susana Prada, sobre a queixa-crime apresentada esta manhã pela secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, ao Procurador do Ministério Público junto do Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca da Madeira, no Palácio da Justiça.

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa começa por congratular-se pelo processo, em forma de queixa-crime, que a senhora secretária do Ambiente e Recursos Naturais interpôs “contra a minha pessoa” junto do Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca da Madeira. Explica que se congratula porque “esta será mais uma oportunidade para repor a verdade sobre as omissões da Dra. Susana Prada e sobre as falsas declarações que prestou relativamente à obra de abastecimento de água potável às Eiras da Cruz”.

Será, no entender de Filipe Sousa, uma oportunidade para “deixar claro, junto da opinião pública, a verdade sobre uma obra que é maioritariamente da responsabilidade e do financiamento do Município de Santa Cruz e que a senhora secretária quis ilegitimamente fazer crer à população que se deveu unicamente ao Governo Regional”.

O presidente da autarquia de Santa Cruz termina a resposta a Susana Prada, lamentando o facto da celeridade de acção na apresentação da queíxa-crime “não tenha paralelo em outras iniciativas do Governo Regional”. Diz ainda que “seria muito bom que este tipo de celeridade ocorresse relativamente a dossiers de grande importância para os madeirenses, seja na área da saúde, seja na área da mobilidade”.