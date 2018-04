Filipe Rebelo esteve em Martinique para participar num simpósio

O presidente do Partido Democrático Republicano da Madeira, Filipe Rebelo, a convite do PDE – Partido Democrático Europeu, deslocou-se a Martinique para o ‘EDP Symposium Europe – The Caribbean’, nos passados dias 26 e 27 de Abril.

Tratou-se de um simpósio onde foi possível apresentar ideias e sobre a Europa e o papel das Regiões Ultra Periféricas. Assim, o Presidente do PDR Madeira, Filipe Rebelo, foi conferencista com dois temas, nomeadamente ‘Diplomacia e RUP: Presença e papel da UE no Mundo’ e ‘Economia das RUP: PMEs’.

“Foi uma oportunidade de partilhar o papel da Região Autónoma da Madeira na União Europeia, bem como de conhecer outros pontos de vista de outras Regiões Ultra Periféricas”, disse numa nota de imprensa enviada à redacção.