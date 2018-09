O Festival do Petisco, no Porto Santo, começou ontem e finaliza no próximo domingo, prometendo deliciar aqueles que o visitem.

São inúmeras barraquinhas, algumas da ilha dourada, que estão deliciar as bocas dos visitantes, com travessas de gastronomia tradicional do Porto Santo e Madeira.

Esta iniciativa realiza-se na Alameda Infante Dom Henrique, junto ao cais e é organizada pelo Departamento da Cultura da edilidade porto-santense.