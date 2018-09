Facturas da ADSE dos beneficiários na Madeira “esquecidas nos caixotes”

O Presidente do Conselho Geral da ADSE responsabiliza o Governo Regional pelos atrasos verificados no pagamento dos reembolsos aos beneficiários da Região, nos primeiros meses deste ano.

Segundo notícia da TSF-Madeira, durante uma audição parlamentar na comissão de Saúde da Assembleia da República sobre o funcionamento deste sistema de saúde aos funcionários do Estado, João Proença foi confrontado pela deputada do PSD -Madeira, Sara Madruga da Costa sobre os problemas da ADSE na Madeira. Na resposta, referiu que os pagamentos não foram efectuados, porque as facturas estavam “esquecidas em caixotes”. Contudo, garantiu que neste momento as contas estão regularizadas com ambas as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

“Temos na Madeira um representante que não tem qualquer queixa relativamente à regularização de contas. A ADSE tem queixas relativamente às contas com o Governo da República que deve à ADSE, cerca de 180 milhões de euros. É muito dinheiro e os beneficiários pagam 3,5% e isto tem a ver muito com a regularização das contas com a Madeira e os Açores. Mas houve problemas com os pagamentos. A Madeira esqueceu-se de uns caixotes com facturas que ficaram lá atrasadas. Nós tivemos queixas de beneficiários a perguntar porque é que não nos pagam. Tivemos uma pessoa que reclamou o atraso de 3 a 4 meses no pagamento de uns óculos e quando fomos tentar descobrir, a conta não tinha sido nunca remetida à ADSE. Estava nos tais caixotes”, disse João Proença à deputada Sara Madruga da Costa, responsabilizando desta forma, o governo regional pelos problemas que ocorreram no inicio deste ano.

A deputada do PSD Madeira manifestou preocupação com a situação da ADSE na Madeira por ter motivado queixas dos beneficiários para as quais referiu que o governo regional é “totalmente alheio”. Adiantou ainda que o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos tem acompanhado a situação e reunido com a ADSE e também está bastante apreensivo”.