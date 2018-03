Exposição sobre Chiara Lubich marca o Dia Internacional da Mulher na Universidade da Madeira

O Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira assinala amanhã, 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher com uma exposição sobre Chiara Lubich (1920-2008).

Denominada ‘Chiara Lubich: uma mulher singular’, a exposição será inaugurada pelas 18 horas, no Campus da Penteada, onde serão recordados os 16 Doutoramentos ‘Honoris Causa’, recebidos em vida por Chiara Lubich, assim como diversos prémios e cidadanias honorárias. A mostra estará posteriormente no Colégio dos Jesuítas, no Funchal