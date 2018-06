Exposição de trabalhos dos finalistas em Artes Visuais inaugurada a 8 de Junho

No dia 8 de Junho, pelas 17h30 inaugura, na Sala dos Arcos do Colégio dos Jesuítas, a exposição com os trabalhos dos primeiros estudantes finalistas da Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira.

A exposição tem entrada gratuita e ficará patente ao público, até ao dia 4 de Julho.

As obras reunidas nesta exposição foram desenvolvidas no âmbito da Unidade Curricular de Projecto em Artes Visuais 2 e compreendem meios como a fotografia, escultura, pintura, desenho e instalação.

Os estudantes finalistas, agora artistas, cujos trabalhos estarão em exibição são André Marujo, Rubina Freitas, Antela Muñoz (Erasmus - Espanha), António Sousa, Celina Fernandes, Duarte Vieira, Fabio Pouso (Erasmus – Espanha), Gabriela Franco, Katerina Josková (Erasmus – República Checa), Mariana Xavier, Michael Marques, Nuno Silva, Patrícia Henriques, Patrícia Vieira, Sandra Silva, e Sérgio Gomes.

Para além desta exposição, está também patente desde o passado dia 1 de Junho, prolongando-se até 6 de julho, no corredor do piso 3 do Campus da Penteada, a mostra intitulada ‘PRÁ Á K K!...PIONEIROS DA PERFORMANCE EM PORTUGAL E ESPANHA (1908-1945). Homenagem a Santa Rita Pintor (1889-1918), Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) e Ramón Gómez de la Serna (1888-1953)’.

A mostra incide nas propostas artísticas da proto-performance em Portugal e Espanha (1908-1945), reunindo alguns artistas e obras do modernismo ibérico. Visa homenagear os 100 anos da morte de Santa Rita-Pintor e Amadeu de Sousa-Cardozo, assim como os 110 anos da morte de Ramón Gomez de la Serna (introdutor do modernismo em Espanha).

As proto-performances apresentadas surgem do trabalho de investigação do Projecto I+D ref. HAR2014-58869-P, concedido pelo ‘Ministerio de Economía y Competitividad’ do Governo de Espanha. Em destaque, para além dos homenageados, estão também Almada Negreiros, Rafael Penagos, Pepito Zamora, Gregorio Prieto, Maruja Mallo, entre outros.