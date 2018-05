Exposição ‘A visita de Lady Holloway’ inaugurada amanhã no Museu Quinta das Cruzes

Integrando as comemorações alusivas ao mês de Maio, em homenagem à Flor, o Museu Quinta das Cruzes recebe amanhã, 4 de Maio, a Exposição ‘A Visita de Lady Holloway’, com encenação de uma mesa de jantar ao gosto do final do século XIX. A inauguração está marcada para as 18 horas, no Funchal.

No âmbito desta iniciativa, foi criado um texto de enquadramento, uma ficção de Francisco António Clode Sousa, que será lido no acto de inauguração. Para a concretização deste projecto, a Direcção Regional da Cultura, através da DSMPC/Museu Quinta das Cruzes, contou com a colaboração de vários coleccionadores privados.

A exposição estará patente ao público até ao próximo dia 20 de Maio.