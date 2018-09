Ex-comandante da Zona Militar da Madeira comanda missão da ONU na República Centro-Africana

Na passada segunda-feira, dia 24 de Setembro, o major-general Marco Serronha, antigo comandante do Comando Operacional da Madeira e da Zona Militar da Madeira, assumiu o cargo de 2.º comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), sucedendo ao General Daniel Sidiki Traore, do Exército do Burkina Fasso.

Portugal está presente no país desde o início de 2017, no quadro da missão da ONU, passando assim a assumir uma parte preponderante no comando da componente militar da MINUSCA, constituída actualmente por 12870 capacetes azuis (11650 militares e 2080 policias).

O Major-general Marco Serronha assumirá a responsabilidade directa no comando e supervisão dos observadores militares das Nações Unidas.