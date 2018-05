Escola Horácio Bento de Gouveia novamente pela Europa

Alunos e professores da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia encontram-se, uma vez mais, em mobilidade europeia.

São duas comitivas que estarão até ao próximo fim-de-semana em duas axtividades distintas de intercâmbio, em ambos os casos, ao abrigo do programa Erasmus+.

Na cidade de Stawiszyn, Polónia, encontra-se um grupo de nove alunos e três professores num encontro do projecto LESS – Long European Slide Story, um projecto sob coordenação HBG, com escolas parceiras da Polónia e Hungria.

O LESS visa desenvolver a literacia e competências tecnológicas através de metodologias inovadoras; partindo da abordagem duma obra literária curricular (uma por cada país da parceria), os alunos desenvolveram várias actividades relacionadas, resultando na criação de uma nova história, com trechos das três obras literárias, a Final International Story (FIS). A FIS será materializada em livro, banda desenhada, filme em formato StopMotion, filme sob a técnica DigitalStoryTelling e peça de teatro, sendo esta última a actividade em desenvolvimento na presente mobilidade à Polónia.

O projecto LESS teve início em 2017 e encontra-se na fase final, sendo os produtos criados apresentados no próximo mês de Junho na Madeira, na última reunião do projecto.

Em Saragoça, Espanha, estão oito alunos acompanhados por três professores, reunidos com parceiros de Espanha, Letónia, Lituânia e Itália, escola coordenadora do projecto News for a Greener World. Este projecto foca-se no desenvolvimento de competências tecnológicas, de escrita e comunicacionais num enquadramento de protecção ambiental; as actividades centram-se na exploração do meio envolvente com o objectivo de criar notícias e reportagens que serão apresentadas às comunidades locais. Pretende-se sensibilidade para o ambiente e promover a participação cívica, a começar pelos alunos das escolas parceiras e ambicionando fazer chegar a mensagem à sociedade civil.

Na comitiva News for a Greener World inclui-se uma aluna com necessidades educativas especiais, experiência que ocorre pela primeira vez na nossa HBG. É uma aluna com défice intelectual, integrada numa turma mas com currículo especial individualizado. Entre as actividades adaptadas do currículo inclui-se o voluntariado num lar de 3.ª idade, visto ter o objectivo de ser assistente social. Tem-se apresentado perfeitamente integrada nas diversas actividades que se têm realizado durante o intercâmbio em Saragoça. Alegre e extrovertida, cresceu depois de saber que iria participar na mobilidade. Esta aluna é acompanhada pela professora Aquilina Santana, técnica de Educação Especial que tem feito um trabalho extraordinário com este tipo de alunos.